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Технологии

Новую важную функцию запустил WhatsApp

видеозвонок в ватсапе, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:04 Фото: pixabay
Разработчики WhatsApp анонсировали важное обновление для звонков: возможность совершать звонки непосредственно из веб-клиента, сообщает Zakon.kz.

Теперь пользователям можно совершать и принимать личные или групповые аудио- и видеозвонки прямо в WhatsApp Web. Без скачивания приложений.

Как говорится в блоге мессенджера, в браузере будет доступ к функциям, которые есть на других устройствах, например к показу экрана, реакциям и отдельной вкладке "Звонки" с полной историей звонков и списком избранных контактов.

Кроме того, анонсированы и другие новые функции.

Переключение звонков. Теперь можно перенести групповой звонок с одного устройства на другое, не завершая его. Если во время звонка на мобильном устройстве или планшете вам нужно будет продолжить работу дома, вы сможете легко перенести его в WhatsApp Web или WhatsApp для компьютеров – и наоборот.

Зал ожидания. Благодаря этой функции вы сможете контролировать, кто и когда присоединяется к групповому звонку. Если при создании ссылки на звонок WhatsApp вы включите функцию "Чтобы присоединиться, требуется одобрение", участники будут попадать в зал ожидания.

QuickHD. Улучшено отображение видео в начале звонка.

Подавление шума. Запущена функция подавления шума, чтобы можно было четко слышать собеседника даже в шумных местах. Этой функцией можно управлять во время звонка.

Новые функции внедряются постепенно и скоро станут доступны всем пользователям.

2 августа 2026 года стало известно, что в WhatsApp тестируют новую функцию, которая поможет очистить основной список чатов от спама и сервисных уведомлений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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