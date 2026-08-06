Airbus представила самолет со складным крылом, который сможет летать без двигателя
Как пишет Naked Science, проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, таких длинных, что для эксплуатации в аэропортах их законцовки сделают складывающимися.
Главная задача планера – дольше удерживаться в воздухе без двигателя. Для этого необходимо добиться максимально высокого отношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению.
Поэтому планеры строят с удлиненными крыльями – из-за отношения размаха крыла к его средней ширине: чем длиннее и уже крыло, тем оно эффективнее.
На демонстрационном самолете Airbus A321neo новые крылья
будут иметь увеличенный размах – примерно на пять метров больше с каждой
стороны по сравнению с нынешней конструкцией.
Однако столь длинные крылья совершенно непрактичны в реальной эксплуатации – самолет просто не сможет маневрировать на рулежных дорожках и размещаться у стандартных телетрапов. Поэтому инженерам пришлось обратиться к идее складывающихся законцовок крыла.
Современные аэропорты проектируются в соответствии с требованиями ICAO Code C, которые ограничивают максимальный размах крыла узкофюзеляжных самолетов 36 метрами. Именно этим требованиям сегодня соответствуют такие модели, как Airbus A320 и Boeing 737.
Новое крыло Airbus значительно превысит этот предел.
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