Airbus представила самолет со складным крылом, который сможет летать без двигателя

Программа Wing of Tomorrow ("Крыло будущего") компании Airbus стала одной из самых заметных технологических новинок, представленных на недавнем международном авиасалоне Farnborough International Airshow, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, таких длинных, что для эксплуатации в аэропортах их законцовки сделают складывающимися.

Главная задача планера – дольше удерживаться в воздухе без двигателя. Для этого необходимо добиться максимально высокого отношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению.

Поэтому планеры строят с удлиненными крыльями – из-за отношения размаха крыла к его средней ширине: чем длиннее и уже крыло, тем оно эффективнее .

На демонстрационном самолете Airbus A321neo новые крылья будут иметь увеличенный размах – примерно на пять метров больше с каждой стороны по сравнению с нынешней конструкцией.



Однако столь длинные крылья совершенно непрактичны в реальной эксплуатации – самолет просто не сможет маневрировать на рулежных дорожках и размещаться у стандартных телетрапов. Поэтому инженерам пришлось обратиться к идее складывающихся законцовок крыла.

Современные аэропорты проектируются в соответствии с требованиями ICAO Code C , которые ограничивают максимальный размах крыла узкофюзеляжных самолетов 36 метрами. Именно этим требованиям сегодня соответствуют такие модели, как Airbus A320 и Boeing 737.

Новое крыло Airbus значительно превысит этот предел.

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