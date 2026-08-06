#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
469.85
542.16
5.78
Технологии

Airbus представила самолет со складным крылом, который сможет летать без двигателя

Небо, Airbus, крылья, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 08:29 Фото: Airbus
Программа Wing of Tomorrow ("Крыло будущего") компании Airbus стала одной из самых заметных технологических новинок, представленных на недавнем международном авиасалоне Farnborough International Airshow, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, таких длинных, что для эксплуатации в аэропортах их законцовки сделают складывающимися.

Главная задача планера – дольше удерживаться в воздухе без двигателя. Для этого необходимо добиться максимально высокого отношения подъемной силы к аэродинамическому сопротивлению.

Поэтому планеры строят с удлиненными крыльями – из-за отношения размаха крыла к его средней ширине: чем длиннее и уже крыло, тем оно эффективнее.

На демонстрационном самолете Airbus A321neo новые крылья будут иметь увеличенный размах – примерно на пять метров больше с каждой стороны по сравнению с нынешней конструкцией.

Однако столь длинные крылья совершенно непрактичны в реальной эксплуатации – самолет просто не сможет маневрировать на рулежных дорожках и размещаться у стандартных телетрапов. Поэтому инженерам пришлось обратиться к идее складывающихся законцовок крыла.

Современные аэропорты проектируются в соответствии с требованиями ICAO Code C, которые ограничивают максимальный размах крыла узкофюзеляжных самолетов 36 метрами. Именно этим требованиям сегодня соответствуют такие модели, как Airbus A320 и Boeing 737.

Новое крыло Airbus значительно превысит этот предел.

Ранее мы писали об очередном скандале вокруг Boeing: сотни самолетов проверят из-за кресел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Геннадий Головкин, Международный зал славы бокса, включение
23:40, 04 декабря 2025
Головкин стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса
Британка, самолет, небо
04:59, 06 августа 2026
Слепая 97-летняя женщина прошла по крылу летящего самолета и не погибла
сотрудник сто смотрит машину
09:44, 15 октября 2025
Названы ошибки водителей, которые убивают двигатель: многие так делают
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Определились дата и точное время матча Рыбакиной в 1/16 финала турнира в Торонто
08:18, Сегодня
Определились дата и точное время матча Рыбакиной в 1/16 финала турнира в Торонто
Александр Зверев
07:45, Сегодня
Зверев – о вылете с "Мастерса" в Монреале: Требуется время на адаптацию
Мейирим Нурсултанов
07:23, Сегодня
Официально объявлен бой Мейирима Нурсултанова против Хесуса Рамоса-младшего
Даниил Медведев
06:45, Сегодня
Даниил Медведев потерпел поражение в стартовом матче в Монреале
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: