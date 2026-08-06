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Технологии

Эксперт назвал скрытого "убийцу" памяти в вашем смартфоне

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 20:45 Фото: pexels
Свободное место на смартфоне может стремительно исчезать, даже если вы не скачиваете новые приложения и не делаете фото. Эксперт рассказал, какие скрытые процессы незаметно "съедают" гигабайты памяти, и объяснил, как вернуть контроль над хранилищем устройства, передает Zakon.kz.

Это связано с накоплением служебных данных, которые создают операционная система и установленные программы. Об этом Life.ru сообщил старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

"Многие пользователи замечают, что свободной памяти на смартфоне со временем становится все меньше, хотя новые приложения, фотографии или видео они почти не добавляют. Это не всегда говорит о неисправности устройства. Значительная часть внутреннего хранилища постепенно заполняется служебными данными, которые создают сама операционная система и установленные программы", – объяснил эксперт.

По его словам, практически каждое приложение формирует кэш – временные файлы, которые позволяют быстрее запускать программы и не загружать повторно одну и ту же информацию.

Мессенджеры сохраняют фотографии, видеоролики, голосовые сообщения и миниатюры изображений, браузеры – элементы посещенных страниц, а навигационные сервисы – уже просмотренные карты. Со временем объем таких данных может достигать десятков гигабайт.

Кроме того, при использовании программы накапливают собственные данные: историю поиска, настройки, офлайн-контент и резервные копии. В результате приложение, изначально занимавшее сотни мегабайт, за год может разрастись в несколько раз. Быстрее всего память забивают мессенджеры, соцсети и видеосервисы.

Место расходуется и при обработке фото: смартфон создает уменьшенные копии, индексирует галерею для поиска, а также распознает лица и объекты. Память временно задействуется и при обновлении системы, хотя большая часть этих файлов позже удаляется автоматически.

При нехватке памяти эксперт советует проверить раздел "Хранилище" в настройках, отключить автозагрузку медиафайлов в мессенджерах и удалить устаревший офлайн-контент.

Ранее специалисты рассказали, как заставить старый смартфон работать быстрее.

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