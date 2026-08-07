Элитные нарды выпустил ювелирный бренд
Фото: cartier
Бренд ювелирных изделий Cartier представил коллекционные нарды, сообщает Zakon.kz.
По информации производителя:
игровое поле выполнено из орехового дерева с крышкой в технике маркетри;
боковые панели покрыты лаком;
металлические элементы получили палладиевое покрытие.
В комплект также входят пять деревянных игральных костей и деревянный стакан для броска, отделанный замшей. Размеры в закрытом виде 25×41×9 см, в открытом виде – 50×41×4,5 см.
Стоимость изделия бренд оценил в 14 100 долларов.
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