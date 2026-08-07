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Технологии

Элитные нарды выпустил ювелирный бренд

Cartier выпустил премиальные нарды, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:25 Фото: cartier
Бренд ювелирных изделий Cartier представил коллекционные нарды, сообщает Zakon.kz.

По информации производителя:

игровое поле выполнено из орехового дерева с крышкой в технике маркетри;

боковые панели покрыты лаком;

металлические элементы получили палладиевое покрытие.

Cartier выпустил премиальные нарды, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:25

Фото: cartier

В комплект также входят пять деревянных игральных костей и деревянный стакан для броска, отделанный замшей. Размеры в закрытом виде 25×41×9 см, в открытом виде – 50×41×4,5 см.

Cartier выпустил премиальные нарды, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 07:25

Фото: cartier

Стоимость изделия бренд оценил в 14 100 долларов.

Звезда фильма "Дьявол носит Prada 2" Мерил Стрип по-своему решила заработать деньги и предложила провести аукцион.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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