Элитные нарды выпустил ювелирный бренд

Бренд ювелирных изделий Cartier представил коллекционные нарды, сообщает Zakon.kz.

По информации производителя:

игровое поле выполнено из орехового дерева с крышкой в технике маркетри;

боковые панели покрыты лаком;

металлические элементы получили палладиевое покрытие.

Фото: cartier

В комплект также входят пять деревянных игральных костей и деревянный стакан для броска, отделанный замшей. Размеры в закрытом виде 25×41×9 см, в открытом виде – 50×41×4,5 см.

Фото: cartier

Стоимость изделия бренд оценил в 14 100 долларов.

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