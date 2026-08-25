Началось строительство самого высокого "тюремного небоскреба" в мире
Как пишет Naked Science, манхэттенский следственный изолятор станет одним из четырех новых районных учреждений, которые заменят печально известный тюремный комплекс на острове Райкерс.
По данным Департамента дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание достигнет 102 метров в высоту и будет насчитывать примерно 13 этажей. По высоте оно практически сравняется с расположенным по соседству зданием уголовного суда округа Нью-Йорк.
Если проект реализуют в нынешнем виде, Manhattan Detention Facility станет самым высоким подобным учреждением в мире. Уже сейчас за ним закрепилось неофициальное название "тюремный небоскреб".
Объем здания разделен на две основные части пешеходным проходом, который прорезает нижнюю часть комплекса и позволяет пересекать территорию. Фасад частично закрывает красноватая сетчатая оболочка с волнообразными панелями.
В средней части здания появится так называемая двухслойная фасадная система с защитной сеткой. Она будет использоваться, в частности, в качестве зоны обзора для содержащихся под стражей и окружать такие помещения, как рекреационный зал.
Камеры разместят на верхних этажах. На первом этаже предусмотрены общественное фойе, помещения общественного и торгового назначения, а также отдельный вестибюль для сотрудников. Подземная часть будет включать парковку для работников Департамента исправительных учреждений и полиции Нью-Йорка.
Всего в новом здании запланировано 1040 мест. Завершить строительство планируется в 2032 году.
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