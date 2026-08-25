Началось строительство самого высокого "тюремного небоскреба" в мире

В китайском квартале Нью-Йорка (США) готовят площадку под строительство "небоскреба-тюрьмы", спроектированного архитектурным бюро HOK, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, манхэттенский следственный изолятор станет одним из четырех новых районных учреждений, которые заменят печально известный тюремный комплекс на острове Райкерс.

По данным Департамента дизайна и строительства Нью-Йорка (DDC) и HOK, здание достигнет 102 метров в высоту и будет насчитывать примерно 13 этажей. По высоте оно практически сравняется с расположенным по соседству зданием уголовного суда округа Нью-Йорк.

Если проект реализуют в нынешнем виде, Manhattan Detention Facility станет самым высоким подобным учреждением в мире. Уже сейчас за ним закрепилось неофициальное название "тюремный небоскреб".

Объем здания разделен на две основные части пешеходным проходом, который прорезает нижнюю часть комплекса и позволяет пересекать территорию. Фасад частично закрывает красноватая сетчатая оболочка с волнообразными панелями.

В средней части здания появится так называемая двухслойная фасадная система с защитной сеткой. Она будет использоваться, в частности, в качестве зоны обзора для содержащихся под стражей и окружать такие помещения, как рекреационный зал.

Камеры разместят на верхних этажах. На первом этаже предусмотрены общественное фойе, помещения общественного и торгового назначения, а также отдельный вестибюль для сотрудников. Подземная часть будет включать парковку для работников Департамента исправительных учреждений и полиции Нью-Йорка.

Всего в новом здании запланировано 1040 мест. Завершить строительство планируется в 2032 году.

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