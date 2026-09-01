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Технологии

Спутники успели снять масштабное возведение китайской секретной базы для экспериментов

Секретная база в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 07:57 Фото: Planet Labs
Китай расширяет секретную авиабазу на северо-западе страны, которую условно можно сравнить с американским сверхсекретным испытательным полигоном "Зона 51", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, этот объект используют для испытаний экспериментальных летательных аппаратов и боевых самолетов нового поколения. Здесь же находится одна из самых длинных взлетно-посадочных полос в мире – ее длина составляет около 5 000 метров.

За несколько последних лет удаленный аэродром превратился в масштабный летно-испытательный центр Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Темпы его строительства растут, а одна из последних новинок инфраструктуры представляет особый интерес.

Спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные компанией Planet Labs 27 августа 2026 года, четко демонстрируют масштабы происходящих изменений.

Объект стоит недалеко от ядерного полигона Лобнор, в безлюдном и засушливом Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Лобнор является главным китайским полигоном для испытаний ядерного оружия. Здесь в 1964 году Китай взорвал свое первое ядерное устройство, под названием "Проект 596", после чего стал пятой ядерной державой мира.

В этом году военные обозреватели впервые нашли на этой базе два китайских проекта истребителей шестого поколения – J-36 и J-XDS. Для обоих это стало первым появлением на данном объекте.

До того как база стала использоваться для разработки передовых технологий воздушного боя, она была связана с китайскими военными космическими программами. В 2020 году здесь шли испытания многоразовых космопланов. Тогда объект представлял собой практически ничем не примечательный аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной около пяти километров.

Ранее мы писали о том, что мощный китайский дирижабль S4000 впервые взмыл в небо на высоте 4 000 метров.

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Аксинья Титова
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