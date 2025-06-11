#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.42
580.72
6.48
Мир

Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа

Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:26 Фото: flickr, whitehouse.gov
Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск снова посвятил публикацию в соцсети X (ранее Twitter) президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 5 июня 2025 года миллиардер опубликовал пост, в котором утверждал, что якобы американский лидер фигурировал в так называемых файлах Эпштейна. По словам Маска, именно из-за причастности Трампа "файлы Эпштейна" до сих пор не были обнародованы. Но 7 июня стало известно, что Илон удалил пост.

"Я сожалею о своих публикациях о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Я зашел слишком далеко", – неожиданно заявил Илон Маск сегодня, 11 июня.

Конфликт между Маском и Трампом начался 3 июня 2025 года, когда миллиардер раскритиковал проект бюджета, предложенный администрацией президента, назвав его отвратительной мерзостью.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 15:26
Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию

Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Женихи остались без золота и жен: фиктивные свадьбы шокировали Индию
Мир
12:49, Сегодня
Женихи остались без золота и жен: фиктивные свадьбы шокировали Индию
Погромы в Лос-Анджелесе: мэр объявила ЧП и ввела комендантский час
Мир
11:47, Сегодня
Погромы в Лос-Анджелесе: мэр объявила ЧП и ввела комендантский час
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
Мир
07:49, Сегодня
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: