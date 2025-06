Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа

Отметим, что 5 июня 2025 года миллиардер опубликовал пост, в котором утверждал, что якобы американский лидер фигурировал в так называемых файлах Эпштейна. По словам Маска, именно из-за причастности Трампа "файлы Эпштейна" до сих пор не были обнародованы. Но 7 июня стало известно, что Илон удалил пост.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.