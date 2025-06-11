Маск сделал неожиданное заявление о скандальных постах про Трампа

Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск снова посвятил публикацию в соцсети X (ранее Twitter) президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 5 июня 2025 года миллиардер опубликовал пост, в котором утверждал, что якобы американский лидер фигурировал в так называемых файлах Эпштейна. По словам Маска, именно из-за причастности Трампа "файлы Эпштейна" до сих пор не были обнародованы. Но 7 июня стало известно, что Илон удалил пост.

"Я сожалею о своих публикациях о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Я зашел слишком далеко", – неожиданно заявил Илон Маск сегодня, 11 июня.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Конфликт между Маском и Трампом начался 3 июня 2025 года, когда миллиардер раскритиковал проект бюджета, предложенный администрацией президента, назвав его отвратительной мерзостью.

Позднее Маск поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна".

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Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок".