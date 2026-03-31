#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Школьница из Казахстана придумала асфальт, который спасет дороги страны

Аружан Кабдулмаратова, школьница, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 17:15 Фото: gov.kz
Ученица 10 класса школы гимназии №10 Аягоза из области Абай Аружан Кабдулмаратова разработала технологию создания дорожного покрытия с использованием переработанного пластика "Эко асфальт", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения немного рассказали о молодой изобретательнице.

Известно, что работу над проектом она начала с 7 класса и последовательно развивала его на протяжении нескольких лет.

В результате предложено решение, позволяющее перерабатывать бытовые пластиковые отходы и применять их в составе асфальта.

Специалисты подчеркивают, что использование пластика в дорожном покрытии повышает его прочность и увеличивает срок службы.

"По расчетам такое покрытие может сохранять эксплуатационные характеристики в течение 12-18 лет, а при оптимальных условиях до 20-25 лет. Одновременно снижается стоимость производства по сравнению с традиционными технологиями", – отмечает ученица.

Кроме того, в проекте предусмотрена автоматизация контроля качества дорожного покрытия.

На втором этапе Аружан предлагает внедрение системы автономных роботов.

По ее концепции робот "А" выявляет дефекты дорожного полотна, а робот "В" выполняет их оперативное устранение. Такой подход позволяет сократить время реагирования и снизить затраты на ремонт.

Ранее мы также рассказывали о другой казахстанской школьнице, которая вошла в элиту мирового образования: ученица Республиканской физико-математической школы Астаны Борте Сайранбеккызы зачислена в Harvard University.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанская школьница с помощью нейросети придумала экопакет, который растворяется в воде
06:30, 21 января 2026
Мобильное приложение для доноров крови разработала школьница из Кызылорды
08:18, 15 июня 2025
Школьница в Астане отравилась таблетками: ведется расследование инцидента
21:08, 13 ноября 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
16:48, Сегодня
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Сегодня
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Сегодня
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
16:08, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: