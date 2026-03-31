Школьница из Казахстана придумала асфальт, который спасет дороги страны

Ученица 10 класса школы гимназии №10 Аягоза из области Абай Аружан Кабдулмаратова разработала технологию создания дорожного покрытия с использованием переработанного пластика "Эко асфальт", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве просвещения немного рассказали о молодой изобретательнице.

Известно, что работу над проектом она начала с 7 класса и последовательно развивала его на протяжении нескольких лет.

В результате предложено решение, позволяющее перерабатывать бытовые пластиковые отходы и применять их в составе асфальта.

Специалисты подчеркивают, что использование пластика в дорожном покрытии повышает его прочность и увеличивает срок службы.

"По расчетам такое покрытие может сохранять эксплуатационные характеристики в течение 12-18 лет, а при оптимальных условиях до 20-25 лет. Одновременно снижается стоимость производства по сравнению с традиционными технологиями", – отмечает ученица.

Кроме того, в проекте предусмотрена автоматизация контроля качества дорожного покрытия.

На втором этапе Аружан предлагает внедрение системы автономных роботов.

По ее концепции робот "А" выявляет дефекты дорожного полотна, а робот "В" выполняет их оперативное устранение. Такой подход позволяет сократить время реагирования и снизить затраты на ремонт.

