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Технологии

В Китае спорят о дорогостоящей батареи из 12 672 бетонных блоков

Башня Жудун в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 05:59 Фото: energyvault
Три года назад швейцарские инженеры из стартапа Energy Vault привлекли внимание всего мира революционной концепцией: гравитационной батареей в виде гигантской башни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Libertatea, она способна накапливать возобновляемую энергию с помощью бетонных блоков, которые поднимаются и опускаются.

Это инновационное решение обещало стать устойчивой альтернативой традиционным батареям и гидроаккумулирующим электростанциям, устраняя проблемы, связанные с экологичностью, и ограничения, связанные с рельефом местности.

Пилотный проект планировалось реализовать в Китае, и сегодня, три года спустя, видно, как эта идея воплотилась в жизнь. Башня, официально называемая проектом "Рудун", была построена в сотрудничестве с китайской компанией China Tianying и имеет высоту 148 метров.

Конструкция была спроектирована для хранения до 100 МВт·ч возобновляемой энергии с первоначальной оценочной эффективностью в 80%, что сопоставимо с гидроаккумулирующими электростанциями, эффективность которых составляет от 77% до 81%. Однако окончательные испытания показали еще более высокую эффективность, варьирующуюся от 83% до 85%.

"Чтобы получить 100 МВт·ч энергии из аккумуляторной батареи, необходимо потребить примерно 118 МВт·ч электроэнергии при ее зарядке", – отмечают упомянутые инженеры.

Этот результат превзошел первоначальные ожидания и предлагает более экологичную альтернативу традиционным батареям, срок службы которых ограничен 10-15 годами и которые подвержены деградации в результате циклов зарядки.

Принцип работы башни прост в теории, но сложен на практике. Конструкция состоит из матрицы из 24 x 66 вертикальных отсеков, каждый из которых содержит восемь бетонных блоков весом 25 тонн.

  • Эти блоки поднимаются на высоту до 120 метров с помощью электродвигателей, таким образом, накапливая энергию в виде потенциальной энергии.
  • Когда требуется электричество, блоки опускаются, и их движение приводит в действие генераторы, которые преобразуют энергию гравитации в электричество.

В общей сложности башня Рудун может генерировать максимальную мощность 26 МВт, что означает, что она может обеспечивать электроэнергией сеть в течение примерно четырех часов, прежде чем потребуется подзарядка.

Другими словами, чтобы лучше понять, как все это работает, можно представить себе лифтовую лестницу внутри здания и лифт, который скользит вверх и вниз.

В лифте двигатель обычно расположен непосредственно на нем, и усилие, необходимое для подъема, близко к усилию для спуска, благодаря противовесам и шкивам. Однако здесь можно представить, что вместо лифта у нас есть неподвижные бетонные блоки или другие грузы, которые прикреплены к металлическим тросам, проходящим через шкивы и соединенным с двигателями, расположенными на более высоком этаже.

Несмотря на значительный потенциал данной технологии, реализация проекта столкнулась с многочисленными препятствиями.

Строительство башни затянулось дольше, чем ожидалось, из-за проблем со стабильностью грунта. Для поддержки общего веса в 315 800 тонн бетонных блоков потребовались дополнительные опоры фундамента.

Кроме того, рост цен на материалы привел к превышению первоначального бюджета. Окончательная стоимость проекта превысила 150 миллионов евро, что сделало его дороже, чем аккумуляторная электростанция или даже гидроаккумулирующая электростанция с аналогичными характеристиками.

Хотя экономическая целесообразность проекта остается под вопросом по сравнению с другими решениями в области хранения энергии, швейцарская инновация может стать привлекательным вариантом в регионах, где отсутствуют условия для гидроаккумулирующих электростанций, или где крайне важна долгосрочная устойчивость.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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