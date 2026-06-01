Странная игрушка захватила детей и вызвала волну споров в Китае

В Китае набирает популярность необычная антистресс-игрушка в виде младенца по имени "Наташа". Мягкая игрушка, которую производители позиционируют как средство для снятия напряжения, стала настоящим хитом среди детей и подростков.

По информации Sohu, вместе с ростом популярности вокруг игрушки разгорелись споры. В соцсетях все чаще появляются видео, на которых пользователи бросают "Наташу", прокалывают ее иглами, заливают водой и подвергают другим жестким испытаниям. Некоторые блогеры даже снимают постановочные ролики с шокирующими сюжетами ради просмотров.

Несмотря на критику, продажи игрушки продолжают бить рекорды. На крупнейших китайских маркетплейсах отдельные продавцы реализовали десятки тысяч экземпляров, а общий объем продаж исчисляется сотнями тысяч штук.

Покупатели отмечают, что игрушка приятна на ощупь, хорошо тянется и быстро восстанавливает форму после деформации. Многие родители признаются, что дети подолгу играют с ней и не теряют интереса к покупке.

Тем не менее популярность "Наташи" вызвала общественную дискуссию. Некоторые специалисты и родители опасаются, что подобные игры могут притуплять чувствительность к насилию, тогда как другие считают игрушку безобидным способом справиться со стрессом.

