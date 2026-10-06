Владельцев ноутбуков призвали отказаться от одного аксессуара
Отказаться от таких аксессуаров призвали авторы издания Engadget. Одна из основных проблем связана с антибликовым покрытием дисплея. Клеевой слой защитной пленки способен прочно соединиться с поверхностью экрана. При попытке снять аксессуар есть риск повредить покрытие.
Кроме того, пленка может ухудшить качество изображения: материал способен рассеивать свет, снижать четкость картинки и усиливать блики.
Дополнительную опасность представляет и сама толщина аксессуара. Если между экраном и клавиатурой при закрытии ноутбука остается посторонний предмет, на матрицу оказывается дополнительное давление, из-за чего на дисплее могут появиться трещины.
Вместо пленок и стекол специалисты рекомендуют защищать ноутбук при переноске мягким чехлом или использовать отдельное отделение в сумке. Экран при этом следует очищать салфеткой из микрофибры, не распыляя жидкость непосредственно на дисплей.
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