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Технологии

Владельцев ноутбуков призвали отказаться от одного аксессуара

проблемы аксессуаров для ноутбука, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:03 Фото: magnific
Защитная пленка или стекло на экране ноутбука может не уберечь устройство от повреждений, а, наоборот, навредить ему, сообщает Zakon.kz.

Отказаться от таких аксессуаров призвали авторы издания Engadget. Одна из основных проблем связана с антибликовым покрытием дисплея. Клеевой слой защитной пленки способен прочно соединиться с поверхностью экрана. При попытке снять аксессуар есть риск повредить покрытие.

Кроме того, пленка может ухудшить качество изображения: материал способен рассеивать свет, снижать четкость картинки и усиливать блики.

Дополнительную опасность представляет и сама толщина аксессуара. Если между экраном и клавиатурой при закрытии ноутбука остается посторонний предмет, на матрицу оказывается дополнительное давление, из-за чего на дисплее могут появиться трещины.

Вместо пленок и стекол специалисты рекомендуют защищать ноутбук при переноске мягким чехлом или использовать отдельное отделение в сумке. Экран при этом следует очищать салфеткой из микрофибры, не распыляя жидкость непосредственно на дисплей.

Ранее мы сообщали, что в самом дорогом iPhone Apple обнаружили неожиданный недостаток.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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