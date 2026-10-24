Как заставить ноутбук работать дольше: эксперты раскрыли пять хитростей

Эксперты рассказали о пяти эффективных способах продлить время работы ноутбука на Windows 11 в экстренных ситуациях. Специальные настройки позволяют максимально сэкономить заряд аккумулятора, когда рядом нет розетки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет How-To Geek, стандартные рекомендации помогают в повседневной жизни, но в экстремальных условиях ради автономности придется пойти на компромиссы с производительностью.

В первую очередь специалисты советуют включить встроенный режим "Лучшая энергоэффективность" в разделе "Питание и батарея" и при необходимости отключить функцию CPU Boost, которая ускоряет процессор во время сложных задач.

Второй важный шаг – оптимизация дисплея и графики.

"Снижение яркости экрана до комфортного минимума, понижение частоты обновления со 144 Гц до 60 Гц (или включение динамической частоты), а также отключение эффектов прозрачности и анимации существенно уменьшают расход энергии. Дополнительно экономии способствует активация темной темы и отключение режима HDR", – говорится в сообщении.

Третья рекомендация касается фоновых приложений и процессов. В настройках расхода батареи можно ограничить фоновую активность для ненужных программ, оставив доступ только мессенджерам и почте.

Кроме того, эксперты советуют убрать лишний софт из автозагрузки через "Диспетчер задач" и включить режим энергосбережения в интернет-браузерах.

Четвертый лайфхак – замена режима "Сон" на "Гибернацию".

"В режиме сна ноутбук продолжает расходовать энергию на поддержание оперативной памяти, тогда как при гибернации данные сохраняются на диск, а устройство практически полностью обесточивается. В "Панели управления" можно настроить автоматический переход в гибернацию при закрытии крышки или нажатии кнопки питания", – отметили эксперты.

Наконец, пятый совет предписывает отключить все неиспользуемые внешние устройства, такие как флешки и жесткие диски, а также выключить RGB-подсветку клавиатуры и мыши. Эксперты напоминают, что для долговечности самого аккумулятора не стоит регулярно разряжать его ниже 20% и перегревать устройство.

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