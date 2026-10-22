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Саудовская Аравия внесла изменения в проект кубического здания "Мукааб"

Проект здания в Саудовской Аравии, Мукааб, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 03:59 Фото: Public Investment Fund
У саудовского проекта New Murabba в Эр-Рияде, центральным объектом которого должен стать гигантский куб "Мукааб", сменилось руководство. Исполняющим обязанности генерального директора стал Сабах Баракат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, эти изменения последовали за сообщениями о пересмотре финансирования мегапроекта. О перестановке в конце августа сообщила Financial Times; в нынешнем составе руководства на официальном сайте компании также указан Баракат.

Он сменил Майкла Дайка, возглавлявшего New Murabba с января 2024 года. У Бараката более 35 лет опыта в недвижимости и крупных городских проектах.

Он занимает руководящую должность в Государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии, до этого он временно возглавлял ROSHN и уже руководил New Murabba на этапе формирования компании.

Перестановка произошла после сообщений о пересмотре одного из самых необычных саудовских мегапроектов. В январе сообщалось о приостановке работ над "Мукаабом" за пределами выемки грунта и свайных операций. Власти оценивали финансирование и осуществимость замысла, тогда как развитие окружающего района предполагалось продолжать.

На действующей странице проекта New Murabba по-прежнему представляет "Мукааб" как архитектурную доминанту масштаба 400 метров. Внутри задуманы торговые пространства, гостиницы, жилье, панорамные виды и культурные объекты.

Одним из конкретных соглашений нового этапа стало партнерство с Almana Medical Group.

В сообщении от 25 августа компания объявила о планируемых инвестициях примерно в миллиард саудовских риялов в общую больницу. Для нее предусмотрен участок площадью более 16 тысяч квадратных метров рядом с дорогой принца Турки ибн Абдель-Азиза аль-Авваля.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия остановила строительство самого высокого стадиона в мире в городе "Зеркальная линия".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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