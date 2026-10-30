Раскрыты причины медленной зарядки телефона

Долгая зарядка смартфона не всегда означает, что аккумулятор начал выходить из строя. Причина может скрываться в неподходящем кабеле, слабом адаптере или даже температуре самого устройства, сообщает Zakon.kz.

Эксперты портала MyMemory перечислили основные факторы, которые влияют на скорость зарядки, и объяснили, на что стоит обратить внимание. Как отмечают авторы публикации, скорость пополнения заряда зависит сразу от нескольких условий.

Одна из причин – особенности работы аккумулятора. Если телефон быстро заряжается вначале, но заметно замедляется ближе к 100 процентам, повода для беспокойства может не быть. По мере заполнения батареи смартфон автоматически снижает мощность зарядки, чтобы уменьшить нагрев и нагрузку на аккумулятор. Поэтому последние 20 процентов нередко набираются значительно дольше первых.

Не менее важен зарядный адаптер. Если его мощность недостаточна, смартфон просто не сможет использовать весь потенциал быстрой зарядки. При покупке блока питания необходимо учитывать не только количество ватт, но и поддержку соответствующего стандарта. У некоторых производителей есть собственные технологии быстрой зарядки, для которых требуются совместимые адаптеры и кабели.

Несколько устройств на одном блоке питания – еще одна возможная причина. Например, адаптер мощностью 65 Вт не обязательно будет выдавать такую мощность каждому подключенному гаджету. Если одновременно заряжать несколько устройств, энергия может распределяться между ними, из-за чего смартфон будет получать меньше питания.

Имеет значение и то, куда подключен телефон. USB-порты компьютеров, автомобильные разъемы и удлинители зачастую обеспечивают меньшую мощность, чем обычный сетевой адаптер.

Проблема может оказаться в самом кабеле. Даже мощный зарядный блок не поможет, если провод поврежден или не рассчитан на передачу необходимой мощности. В таком случае аксессуар становится ограничивающим звеном и заметно увеличивает время зарядки.

Наконец, на скорость пополнения батареи влияет температура. При сильном нагреве или переохлаждении смартфон может автоматически замедлять зарядку, защищая аккумулятор от возможных повреждений.

Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, временно снимать плотный чехол и не запускать во время зарядки игры или другие ресурсоемкие приложения.

Таким образом, если смартфон неожиданно стал заряжаться медленнее, не стоит сразу подозревать неисправность батареи. Для начала стоит проверить адаптер и кабель, сменить источник питания и обратить внимание на температуру устройства. Возможно, причина окажется гораздо проще, чем кажется.

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