#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
Технологии

Раскрыты причины медленной зарядки телефона

проблемы зарядки на телефоне, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 18:34 Фото: magnific
Долгая зарядка смартфона не всегда означает, что аккумулятор начал выходить из строя. Причина может скрываться в неподходящем кабеле, слабом адаптере или даже температуре самого устройства, сообщает Zakon.kz.

Эксперты портала MyMemory перечислили основные факторы, которые влияют на скорость зарядки, и объяснили, на что стоит обратить внимание. Как отмечают авторы публикации, скорость пополнения заряда зависит сразу от нескольких условий.

Одна из причин – особенности работы аккумулятора. Если телефон быстро заряжается вначале, но заметно замедляется ближе к 100 процентам, повода для беспокойства может не быть. По мере заполнения батареи смартфон автоматически снижает мощность зарядки, чтобы уменьшить нагрев и нагрузку на аккумулятор. Поэтому последние 20 процентов нередко набираются значительно дольше первых.

Не менее важен зарядный адаптер. Если его мощность недостаточна, смартфон просто не сможет использовать весь потенциал быстрой зарядки. При покупке блока питания необходимо учитывать не только количество ватт, но и поддержку соответствующего стандарта. У некоторых производителей есть собственные технологии быстрой зарядки, для которых требуются совместимые адаптеры и кабели.

Несколько устройств на одном блоке питания – еще одна возможная причина. Например, адаптер мощностью 65 Вт не обязательно будет выдавать такую мощность каждому подключенному гаджету. Если одновременно заряжать несколько устройств, энергия может распределяться между ними, из-за чего смартфон будет получать меньше питания.

Имеет значение и то, куда подключен телефон. USB-порты компьютеров, автомобильные разъемы и удлинители зачастую обеспечивают меньшую мощность, чем обычный сетевой адаптер.

Проблема может оказаться в самом кабеле. Даже мощный зарядный блок не поможет, если провод поврежден или не рассчитан на передачу необходимой мощности. В таком случае аксессуар становится ограничивающим звеном и заметно увеличивает время зарядки.

Наконец, на скорость пополнения батареи влияет температура. При сильном нагреве или переохлаждении смартфон может автоматически замедлять зарядку, защищая аккумулятор от возможных повреждений.

Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, временно снимать плотный чехол и не запускать во время зарядки игры или другие ресурсоемкие приложения.

Таким образом, если смартфон неожиданно стал заряжаться медленнее, не стоит сразу подозревать неисправность батареи. Для начала стоит проверить адаптер и кабель, сменить источник питания и обратить внимание на температуру устройства. Возможно, причина окажется гораздо проще, чем кажется.

Ранее мы сообщали, что эксперт объяснил, на что обратить внимание при выборе ноутбука.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Причины медленной зарядки телефона назвали специалисты
21:32, 30 июля 2026
Причины медленной зарядки телефона назвали специалисты
Ошибки при зарядке смартфона
10:46, 05 августа 2024
Названы ошибки при зарядке смартфонов, которые медленно их убивают
Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
12:36, 17 января 2025
Почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:33, Сегодня
Казахстанский нападающий "Елимая" Свиридов может сменить клуб
Чемпионат мира по борьбе
19:28, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе добилась прогресса на чемпионате мира
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Видео поражения Алтын Шагаевой в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе в Астане
Фото: UWW
18:36, Сегодня
Казахстанка Шагаева досрочно проиграла монголке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: