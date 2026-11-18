Специалисты по кибербезопасности из США рассказали, почему телефонные мошенники стараются как можно дольше удерживать жертву на линии и как вовремя распознать их уловки. Главная цель таких звонков – не дать человеку опомниться и перепроверить информацию в банке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Engadget, аферисты часто пугают людей сообщениями о мнимых кредитах, угрозе ареста или подорожательных переводах со счетов.

Пока жертва находится в состоянии паники и не кладет трубку, злоумышленники давят на нее психологически, добиваясь перевода денег или выдачи кодов из СМС.

"Когда человек, который "помогает" вам защитить сбережения, отговаривает вас говорить с кем-либо еще, это явный признак того, что что-то не так", – отмечают эксперты.

Чтобы не стать жертвой обмана, специалисты советуют прерывать подозрительный разговор и самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру с оборотной стороны карты.

Для защиты от нежелательных вызовов эксперты рекомендуют использовать встроенные функции фильтрации спама на смартфонах под управлением iOS и Android.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что за сообщениями в мессенджерах о депозите с высокой ставкой, выгодных инвестициях или быстром увеличении капитала могут скрываться мошенники.