Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, позволяющую планировать отправку сообщений, сообщает Zakon.kz.

Есть сообщения, которые нужно отправить с небольшой задержкой. Например, поздно вечером вы вспоминаете, что хотели пожелать кому-то удачи на экзамене на следующее утро. Или хотите, чтобы друг получил поздравление с днем рождения ровно в полночь, когда вы уже будете спать.

Поэтому мессенджер решил внедрить запланированные сообщения – одну из самых ожидаемых функций.

Напишите сообщение, когда вам будет удобно, и запланируйте его отправку через 10 минут или в любой момент в течение следующих 14 дней – как в личных, так и в групповых чатах, сообщается в блоге мессенджера.

Чтобы запланировать сообщение, нужно нажать и удерживать кнопку "Отправить", а затем выбрать дату и время его доставки. Для получателя это будет обычное сообщение. Также можно просмотреть все запланированные сообщения и удалить их до отправки, если вдруг передумаете.

Даже если ваш телефон будет выключен или разряжен, запланированное сообщение будет доставлено в выбранное время.

Запланированные сообщения могут содержать текст, фото и видео. Функция будет доступна по всему миру в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp увеличивают максимальное количество участников в групповых чатах. Теперь новый лимит составит 1 500 человек.