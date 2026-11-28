Хакеры атакуют iPhone через уязвимости в iOS – Дуров
Фото: magnific
Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о масштабных хакерских атаках на пользователей iPhone с устаревшими версиями iOS, сообщает Zakon.kz.
По его словам, злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями операционной системы и получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей. При этом для взлома может быть достаточно простого посещения веб-сайта.
Telegram рассылает предупреждения пользователям с устаревшими версиями iOS, призывая их установить последнее доступное обновление.
Ранее казахстанцев предупредили о новой ловушке в WhatsApp и Telegram.
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