Казахстанским туристам станет легче ходить в Кыргызстан через горы

Перевалы, водопады и уникальная флора в Кыргызстане привлекает внимание туристов с разных уголков планеты. Об этом и других вопросах в туристской сфере министр туризма Казахстана Ермек Маржикпаев переговорил с послом Кыргызстана Дастаном Дюшекеевым, сообщает Zakon.kz.

В частности, по словам министра, речь зашла о развитии горного туризма.

"Предложил вернуться к вопросу заключения Соглашения о порядке урегулирования пересечения госграницы организованными туристскими группами". Ермек Маржикпаев

Также он добавил, что это Соглашение позволит снять ряд проблемных вопросов, возникающих ежегодно у туристов при пересечении общей границы в горах Тянь-Шаня, а также положительно скажется на развитии горного туризма в целом.

"Кроме того, это позволит выстроить новые пешие маршруты в предгорьях и урочищах Тянь-Шаня на территории наших стран". Ермек Маржикпаев

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