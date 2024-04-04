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Гейши в Токио: стали известны стоимость и детали услуг

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 03:35 Фото: pixabay
Стали известны стоимость и детали услуг японских гейш, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным туристического сайта Японии "Klook", за два часа взаимодействия с гейшами придется заплатить 375 долларов с человека. При этом туристов просят заранее учесть, что это будет групповой опыт, не индивидуальный. Следовательно, гейши будут развлекать до десяти туристов одновременно.

Дополнительно идет другое деликатное напоминание, что отдых с гейшами – это традиционный ужин кайсеки. Сюда же входят разговоры с англоязычным переводчиком, затем танцы, музыка и застольные игры. Оказывается, сам по себе ужин-кайсеки стоит примерно 100 долларов. Остальная сумма – оплата работы людей, которые учились этому искусству всю жизнь.

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Алия Абди
Япония
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