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Море в курортном городе превратилось в желе

Анапа, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 06:30 Фото: Instagram/anapa_gk
Нашествие медуз превратило море в Анапе в желе, сообщает Zakon.kz.

22 мая отдыхающие стали жаловаться на огромное количество медуз в Черном море. Из-за них в районе Анапы стало невозможно купаться, а некоторые туристы начали спасаться от ожогов. Но сделать с засильем медуз ничего нельзя. Поэтому туристы отказываются от плавания и передвигаются по воде исключительно на сапах.

По одной из версий в комментариях, армию морских обитателей занесло течением со стороны Грузии, Абхазии и Турции.

В то же время в других странах усиленно работают над привлечением туристов. К примеру, в японском отеле зелень и овощи для завтрака выращивают в чемоданах гостей, а австралийский отель-зоопарк предлагает гостям пожить по соседству с животными.

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