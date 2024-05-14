Маржикпаев о "кусающихся" ценах в Боровом: Есть отели и за 15 тысяч тенге

У министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева спросили о ценах на отдых в Боровом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в правительстве 14 мая журналисты поинтересовались у министра, как будут решать проблему с высокими ценами на отдых в Боровом.

"Всегда огромная проблема – это размещение. Цены как в Турции, Европе, а сервис наш, казахстанский", – отметила журналистка.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев отметил, что инфраструктура в Щучинско-Боровской курортной зоне постепенно развивается, однако остаются вопросы, которые волнуют местных бизнесменов – это вопросы проведения канализации, водоснабжения.

"Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звезд, конечно, там цены "кусаются". Но в то же время можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Боровом найти приемлемый вариант для себя", – заверил Ермек Маржикпаев.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов жестко высказался о назойливых таксистах и ситуации с дорогами в регионах, которые тормозят развитие туризма в стране.