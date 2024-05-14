Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Маржикпаев о "кусающихся" ценах в Боровом: Есть отели и за 15 тысяч тенге

Маржикпаев о "кусающихся" ценах в Боровом: Есть отели и за 15 тысяч тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 12:47 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
У министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева спросили о ценах на отдых в Боровом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в правительстве 14 мая журналисты поинтересовались у министра, как будут решать проблему с высокими ценами на отдых в Боровом.

"Всегда огромная проблема – это размещение. Цены как в Турции, Европе, а сервис наш, казахстанский", – отметила журналистка.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев отметил, что инфраструктура в Щучинско-Боровской курортной зоне постепенно развивается, однако остаются вопросы, которые волнуют местных бизнесменов – это вопросы проведения канализации, водоснабжения.

"Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звезд, конечно, там цены "кусаются". Но в то же время можно найти гостиницу и за 15 тыс. тенге, и за 20 тыс. тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому я думаю, что можно в Боровом найти приемлемый вариант для себя", – заверил Ермек Маржикпаев.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов жестко высказался о назойливых таксистах и ситуации с дорогами в регионах, которые тормозят развитие туризма в стране.

Читайте также

Казахстан, путешествие, безопасность
SOS-кнопку для туриста хотят внедрить в Казахстане на территориях без интернета
Тест: Хорошо ли вы знаете географию Казахстана?
Тест: Хорошо ли вы знаете географию Казахстана
Туризм
Страны Персидского залива намерены запустить единую туристическую визу
Тамила Языкова
Министерство туризма и спорта РК Правительство РК Маржикпаев Ермек Боровое Казахстан 2024 год Отели Цены Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: