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Казахстанцы смогут летать из Астаны в Милан с 8 июля

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 17:45 Фото: pixabay
Рейсы из Астаны в Милан открывает итальянская авиакомпания NEOS. Первый самолет из столицы Казахстана вылетит 8 июля, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорта Астаны пояснили, что рейсы будут осуществлять на Boeing 787 Dreamliner.

"Наличие прямого авиасообщения между двумя столицами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма", – напомнили в воздушной гавани столицы Казахстана.

О планах открыть прямое авиасообщение между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом, рассказал глава итальянской авиакомпании Neos Лупо Раттацци 19 января 2024 года на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

5 июля 2024 года в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как большой поток воды топит здание нового терминала аэропорта Алматы. За два часа до этого в южной столице прошел дождь. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что источник утечки обнаружили и устранили.

Новый международный терминал аэропорта открыли в Алматы 1 июня.

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