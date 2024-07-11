Жительница Алматы рассказала, какое отношение имеют цыгане к "Северному кладбищу"

По просьбам своих подписчиков в Instagram, алматинка рассказала историю "Северного кладбища" и причастности к нему цыган, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что подписчики аккаунта об архитектуре и культуре Алматы поинтересовались у его автора причинами регулярных публикаций из кладбища. Оказалось, что автор является алматинкой в четвертом поколении. Выросла у малостаничного кладбища, где до сих пор находится дом, который построила ее бабушка. А землю в те времена получила ее прабабушка. Тогда это был колхозе "Луч востока".

Сейчас "Северное кладбище" располагается в Турксибском районе на левом берегу реки Султан-Карасу в поселке Нижняя Пятилетка. Со слов алматинки, там проживает много цыган. В следствии этого на кладбище можно увидеть захоронения цыганский баронов. А если посетить кладбище, в родительский день, то можно увидеть отношение цыган к смерти, покойным родственникам и к семейным ценностям.

Фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

"Для меня лично, их культура является чем то обыденным, потому что мой папа был родом из этих мест и по соседству жили цыгане. Будучи еще ребенком без критического мышления я наблюдала за их манерами", – рассказывает 30-летняя жительница Алматы.

Контейнер, в котором проживает охрана кладбища, фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

"Вообще это кладбище всегда было одним из моих самых любимых в детстве", – добавила она.

Женщина убеждена, что туристы со стажем помимо базара, вокзала и арбата, вносят кладбище к обязательным местам для посещения.

Фото: Instagram/contrasty_etogo_mira

Еще одна важная информация для жителей и гостей Алматы. 11-12 июля, на период работы Межправительственной комиссии, на некоторых участках дороги возможны изменения.