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Чемпионат мира по серфингу среди собак прошел в США

Серфинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:34 Фото: surfdogchampionships
На пляже в городе Пасифика американского штата Калифорния прошел ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак, собравший 20 участников из Бразилии, Японии и других стран, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной на сайте турнира, стало известно, что 3 августа собаки выступали в спасательных жилетах. Они могли делать это самостоятельно, в паре с другим питомцем или вместе с хозяином. По итогам первых соревнований дальше проходили те, кому удавалось занять призовые места. Затем победители и призеры соревновались друг с другом. Понаблюдать за турниром пришли около 7 тыс. человек.

Серфинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:34

Фото: surfdogchampionships

Серфинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 08:34

Фото: surfdogchampionships

В итоге чемпионом признали лабрадора по кличке Какау, которая принадлежит бразильцу Ивану Морейре. Титул "лучшего пса-серфингиста" собаке присудили за лучшую длину заплыва, технику, уверенность, а также за величину и силу волны.

Недавно пассажиры американского круизного лайнера спасли собаку в открытом океане, а российские кинологи рассказали о правильном уходе за собакой летом.

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