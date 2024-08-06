Чемпионат мира по серфингу среди собак прошел в США

На пляже в городе Пасифика американского штата Калифорния прошел ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак, собравший 20 участников из Бразилии, Японии и других стран, сообщает Zakon.kz.

Из информации, опубликованной на сайте турнира, стало известно, что 3 августа собаки выступали в спасательных жилетах. Они могли делать это самостоятельно, в паре с другим питомцем или вместе с хозяином. По итогам первых соревнований дальше проходили те, кому удавалось занять призовые места. Затем победители и призеры соревновались друг с другом. Понаблюдать за турниром пришли около 7 тыс. человек.

Фото: surfdogchampionships

Фото: surfdogchampionships

В итоге чемпионом признали лабрадора по кличке Какау, которая принадлежит бразильцу Ивану Морейре. Титул "лучшего пса-серфингиста" собаке присудили за лучшую длину заплыва, технику, уверенность, а также за величину и силу волны.

Недавно пассажиры американского круизного лайнера спасли собаку в открытом океане, а российские кинологи рассказали о правильном уходе за собакой летом.