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В Турции предложили отменить систему отдыха "все включено"

Отдых в Турции &quot;все включено&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 04:40 Фото: pexels
Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции. На это есть причины, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Hürriyet, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "все включено" (all inclusive) в отелях.

Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".

По словам эксперта в туристической области Зафера Алкая, система "все включено" стала очень важным выходом для турецкого туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва, но нужно пришло время что-то менять.

"Турции, получившей в свое время выгоду от системы "все включено", необходимо отправиться в плавание к новым возможностям", – отмечает газета.

Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил, что полный отказ от системы "все включено" в турецких гостиницах маловероятен. Возможно, появятся новые вариации, так как требования у туристов разные.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Венеция ввела некоторые ограничения для туристов.

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