Расходы индийских путешественников за границей утроились с 2010 по 2023 год до 33 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economist, индийские туристы завоевывают мир. Скоро они вытеснят китайцев. Движущей силой этого является сочетание демографии и экономики. Ожидается, что к 2047 году средний класс в Индии увеличится вдвое – до 93 млн человек.

Эта цифра близка к 104 млн китайцев, выехавших за границу в 2019 году. Но туристы из КНР все чаще остаются дома. Индийцы же хотят увидеть мир.

Однако, в отличие от китайцев, они не спешат в Европу. Плоды пожинают страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Именно они будут пользоваться экономическими выгодами, которые дает туризм.

А президент Кыргызстана Садыр Жапаров проявил экологическую инициативу и собирал мусор в горах.