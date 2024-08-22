Жители Индии повысили свои расходы на туризм
Фото: pixabay
Расходы индийских путешественников за границей утроились с 2010 по 2023 год до 33 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Economist, индийские туристы завоевывают мир. Скоро они вытеснят китайцев. Движущей силой этого является сочетание демографии и экономики. Ожидается, что к 2047 году средний класс в Индии увеличится вдвое – до 93 млн человек.
Эта цифра близка к 104 млн китайцев, выехавших за границу в 2019 году. Но туристы из КНР все чаще остаются дома. Индийцы же хотят увидеть мир.
Однако, в отличие от китайцев, они не спешат в Европу. Плоды пожинают страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Именно они будут пользоваться экономическими выгодами, которые дает туризм.
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