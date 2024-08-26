Аида Кауменова рассказала об отдыхе на Кипре

25 августа на своей странице в Instagram известная дизайнер одежды поделилась фотографиями из отпуска и некоторыми подробностями о стране, расположенной в восточной части Средиземного моря, сообщает Zakon.kz.

Вопреки ожиданиям подписчиков, дизайнер не стала делиться традиционными для морского отдыха фотографиями в купальнике. Свой пост она начала с просветительской функции, частично поведав об истории богини любви Афродиты.

"А еще здесь очень вкусные продукты питания. Цены ниже, чем в Стамбуле", – отметила Кауменова.

Фото: Instagram/aidakaumenova_official

Также со слов отдыхающей, на Кипре много красивых кафе, расположенных именно у морского побережья. А туристы в основном разговаривают на турецком, английском, греческом и русском языках.

На днях стало известно, что Алматы, Акмолинская и Алматинская области объединяют усилия для развития туризма.