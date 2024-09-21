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Аида Кауменова поздравила с днем рождения Динару Сатжан

День учителя, цветы, первое сентября, 1 сентября, 25 мая, школьная линейка , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 08:30 Фото: Zakon.kz
21 сентября дизайнер одежды адресовала поздравления имениннице на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В поздравительном тексте дизайнер окунулась во времена, когда у телеведущей еще не было дочери.

"Наша дружба длится чуть больше, чем Дианочке лет. Помню, как ее маленькую забирали из роддома, а теперь ты гордишься ею и ее талантами!!!" – поделилась воспоминаниями Кауменова.

Она подчеркнула деловые и личные качества именинницы, пожелав здоровья и благополучия во всех сферах ее жизнедеятельности.

Другая подруга женщин – Баян Алагузова – поделилась поездкой своей дочери в США.

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