Аида Кауменова поздравила с днем рождения Динару Сатжан
Фото: Zakon.kz
21 сентября дизайнер одежды адресовала поздравления имениннице на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В поздравительном тексте дизайнер окунулась во времена, когда у телеведущей еще не было дочери.
"Наша дружба длится чуть больше, чем Дианочке лет. Помню, как ее маленькую забирали из роддома, а теперь ты гордишься ею и ее талантами!!!" – поделилась воспоминаниями Кауменова.
Она подчеркнула деловые и личные качества именинницы, пожелав здоровья и благополучия во всех сферах ее жизнедеятельности.
Другая подруга женщин – Баян Алагузова – поделилась поездкой своей дочери в США.
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