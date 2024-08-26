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В Баку прошла выставка ретромашин

Баку, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:42 Фото: news.day.az
25 августа в столице Азербайджана провели пробег и выставку классических автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В пробеге приняли участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым среди них был автомобиль модели Mercedes Benz Gazelle 1929 года выпуска. Об этом передает местное издание Day.az.

Баку, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:42

Фото: news.day.az

Кроме того, представленные на параде уникальные ретроавтомобили разных лет вызвали у зрителей ностальгические чувства.

Баку, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:42

Фото: news.day.az

Начиная с Приморского национального парка, классические автомобили проехали по центральным улицам города.

Баку, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:42

Фото: news.day.az

К концу автопраздника выбрали и наградили победителей в номинациях:

  • "Самая старая машина";
  • "Самая уникальная машина";
  • "Самый красочный наряд".
Баку, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:42

Фото: news.day.az

Недавно стало известно, что в Таджикистане в начнется производство электромобилей.

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