Ретромашины выставили для жителей Павлодара
29 мая в Павлодаре открылась традиционная выставка ретроавтомобилей, сообщает Zakon.kz.
В числе экспонатов: "Жигули", "Волги", "Москвич-401", "Иж", "Юпитер" и легендарный "Запорожец". Всего 15 моделей ретромашин и мотоциклов, передает "Первый канал".
"Все они на ходу благодаря стараниям будущих инженеров-студентов", – говорится в репортаже.
Посетители выставки смогли увидеть:
- гибридный автомобиль "Ока", способный передвигаться на электроэнергии и на нефтяном топливе;
- электромотоцикл EcoPlaneta 4.0 на базе мотоцикла "ИЖ-Планета", собранный студентами вручную;
- модели автомобиля "Запорожец";
- мотороллер "Тула Турист";
- линейку мотоциклов "ИЖ-Юпитер", самый ранний из которых 1966 года выпуска, а самый старый автомобиль 1955 года.
Павлодарец Александр Монастырский уже более 25 лет собирает вещи прошлого столетия – от музыкального оборудования и магнитофонов до различной бытовой техники, отражающей развитие технического прогресса.
