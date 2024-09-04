Семейная пара блогеров и журналист из Турции путешествуют по Казахстану

Блогеры Бурак и Идил Дюран вместе с журналистом Энесом Илдыром направляются в Астану, чтобы посетить V Всемирные игры кочевников. По пути в столицу они останавливаются в разных городах Казахстана. Сейчас турецкие гости сделали остановку в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Путешественники уже побывали в Актау, сейчас их маршрут проходит через Актюбинскую область.

Сначала путешественники заехали в Байганинский район, затем – в Темирский. В каждом селе туристов встречали с казахским гостеприимством. Турецких гостей угощали блюдами национальной кухни, рассказывали о национальных казахстанских традициях.

"Аким Темирского района Саламат Аманбаев отметил, что V Всемирные игры кочевников организованы для продвижения национальных видов спорта и здорового образа жизни. Он пожелал путешественникам удачи и вручил им специальный подарок. Путешественники остановились в придорожном центре обслуживания "Бопай" на автомагистрали Актобе – Астрахань, где их познакомили с уникальной историей Темирского района", – сообщили в районном акимате.

Ранее сообщалось, что Международные спортивные состязания по этническим видам спорта – V Всемирные игры кочевников (ВИК) – будут проходить в Астане с 8 по 13 сентября 2024 года. В мероприятии примут участие более 2 тыс. участников из 89 стран.