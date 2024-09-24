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Футболисты клуба "Бавария" посетили Октоберфест

Фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 02:20 Фото: Х/FootballViewHub
Игроки "Баварии" вместе с главным тренером Венсаном Компани посетили Октоберфест в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Тренер и игроки клуба были одеты в традиционные баварские костюмы.

21 сентября в городе Мюнхен состоялось торжественное открытие традиционного пивного фестиваля.

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