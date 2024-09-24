Футболисты клуба "Бавария" посетили Октоберфест

Игроки "Баварии" вместе с главным тренером Венсаном Компани посетили Октоберфест в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Тренер и игроки клуба были одеты в традиционные баварские костюмы.

21 сентября в городе Мюнхен состоялось торжественное открытие традиционного пивного фестиваля.