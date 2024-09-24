Футболисты клуба "Бавария" посетили Октоберфест
Фото: Х/FootballViewHub
Игроки "Баварии" вместе с главным тренером Венсаном Компани посетили Октоберфест в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.
Тренер и игроки клуба были одеты в традиционные баварские костюмы.
🔴 Bayern Munich players celebrate Oktoberfest. 🍻🍻#FCBayern #Bundesliga #football #Oktoberfest pic.twitter.com/MgutyQJxIq— Fans Connect Club (@fansconnectclub) September 24, 2024
21 сентября в городе Мюнхен состоялось торжественное открытие традиционного пивного фестиваля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript