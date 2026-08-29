Октоберфест: стартует главный пивной праздник планеты

19 сентября в Мюнхене начнется традиционный пивной фестиваль "Октоберфест", сообщает Zakon.kz.

По данным организаторов фестиваля, мероприятие продлится до 4 октября. Вход на территорию бесплатный, а литровая кружка пива в этом году стоит от 14 евро.

Вообще, праздник появился из-за свадьбы. В 1810 году будущий король Баварии Людвиг I женился на принцессе Терезе. Для жителей Мюнхена устроили гуляния и скачки на лугу за городом. Пивных палаток тогда вообще не было. Народу такой формат мероприятия понравился и его стали повторять. Потом к празднику добавили пиво, которое впоследствии перетянуло внимание на себя.

Сейчас на "Октоберфесте" можно пить пиво только шести мюнхенских пивоварен, а за фестиваль выпивают в среднем шесть-семь млн литров. Причем в первый день до полудня пиво не наливают. Сначала мэр Мюнхена должен открыть первую бочку и сказать O’zapft is!, и только после этого стартует фестиваль.

"Кроме пива будут парады, оркестры, баварские костюмы и аттракционы", – рассказали организаторы.

Также стало известно, что с 10 октября 2026 года в Токио запустят двухэтажный автобус с безлимитными суши.