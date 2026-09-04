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Спорт

"Барселона" впервые достигла рекордного дохода свыше одного миллиарда евро

Футбол Рекорд Доход, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 09:52 Фото: Instagram/FCBarcelona
Действующий чемпион Испании по футболу каталонская "Барселона" опубликовала отчет о рекордных доходах в истории клуба за прошедший сезон, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "блауграны", совет директоров клуба накануне известил, что чемпион Ла Лиги достиг положительных финансовых результатов третий сезон подряд, несмотря на некоторые проблемы и ограничения из-за ремонта арены "Камп Ноу".

За сезон 2025/26 "сине-гранатовые" заработали рекордную сумму, впервые преодолев рубеж в 1 миллиард евро. Основная прибыль команды связана с ростом доходов от использования стадиона.

"Это подтверждает огромный будущий потенциал "Камп Ноу" после полного ввода в эксплуатацию. Другими факторами, способствовавшими рекордным доходам, стали продолжающийся рост спонсорских поступлений и рекордный оборот от продаж клубной атрибутики". Заявление ФК "Барселона"

Один из самых популярных клубов мира прекрасно начал новый сезон в Ла Лиге, одержав максимальные три победы.

Плюс команда Ханси Флика за последнее время приобрела ряд громких и талантливых игроков. Два дня назад "Барса" подписала бразильского форварда "Арсенала" – Габриэла Жезуса.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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