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Мед, вызывающий галлюцинации собирал в Непале трэвел-блогер

Мед, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 03:00 Фото: pixabay
2 октября трэвел-блогер Рухи Ченет показал процесс сбора галлюциногенного меда, сообщает Zakon.kz.

Этот мед прозвали "безумным". Первое – из-за сложности его сбора. Вторая причина – у нет противоядия. В большинстве случаев организм может его переносить, но в редких случаях он вызывал сердечную недостаточность.

Особые свойства ему дает нектар цветов рододендрона, которые цветут в Гималаях. Но пчелам требуется около четырех млн посещений цветов, чтобы произвести всего один кг меда.

Так, средняя рабочая пчела производит всего 1/20 столовой ложки меда за всю свою жизнь. Поэтому неудивительно, что 200 гр этого меда в настоящее время продаются на рынке примерно за 400 долларов. Но есть охотники, которые рискуя жизнью, зарабатывают менее 50 долларов на человека, продавая целые килограммы этого меда.

Видео доступно на русском языке.

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