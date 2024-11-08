Трехлетнее кругосветное плавание завершили путешественники из России
Фото: Telegram/Russian Ocean Way
6 ноября томич Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска завершили трехлетнее кругосветное плавание, сообщает Zakon.kz.
Мужчины отправились в путешествие на тримаране 1 июля 2021 года. Они побывали в 32 странах и за все время прошли 35 тыс. морских миль. Это почти 65 тыс. км. Об этом передает Telegram-канал "Russian Ocean Way. Кругосветная экспедиция".
Фото: Telegram/Russian Ocean Way
Оказалось, что кругосветка не обошлась без происшествий. В марте 2023 года первое судно экипажа потерпело крушение, а в сентябре того же года на их катамаран напали бразильские светящиеся акулы.
Фото: Telegram/Russian Ocean Way
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