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Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 04:04 Фото: pixabay
4 ноября космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции обратились к гражданам России с поздравлениями, сообщает Zakon.kz.

Космонавты подчеркнули, что благодаря единству и силе духа можно преодолеть любые трудности, сделать все для процветания и успеха своей страны.

Сам праздник был учрежден в 2005 году. В этот день 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

А 29 октября летчица из Турции Семин Озтюрк Шенер посвятила зрелищный полет 101-й годовщине своей страны.

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