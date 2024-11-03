Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

4 ноября космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции обратились к гражданам России с поздравлениями, сообщает Zakon.kz.

Космонавты подчеркнули, что благодаря единству и силе духа можно преодолеть любые трудности, сделать все для процветания и успеха своей страны.

Сам праздник был учрежден в 2005 году. В этот день 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

А 29 октября летчица из Турции Семин Озтюрк Шенер посвятила зрелищный полет 101-й годовщине своей страны.