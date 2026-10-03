Через Казахстан: таджикистанец отправился в кругосветное путешествие на одноколесном велосипеде и удивил всех

Шахриер Азизов из Таджикистана покинул Стамбул в ноябре 2024 года, направившись на восток с целью совершить кругосветное велопутешествие. Спустя почти два года он попал в Китай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Explorersweb, для большинства велосипедистов, совершающих длительные поездки, такой темп крайне медлителен, но это объяснимо – Азизов едет на одноколесном велосипеде с колесной формулой 69,85 см.

Большие колеса означают более высокую скорость и большие расстояния, но Азизов предпочитает маленький размер. С меньшим колесом он легко может найти сменные шины, обода и спицы.

"Но за это я расплачиваюсь меньшим расстоянием за один оборот колеса. При одинаковом количестве часов колесо с большим радиусом проедет на треть большее расстояние", – сказал путешественник таджикистанскому новостному изданию.

На одном маленьком колесе он может проезжать до 60 км в день со средней скоростью около 13 км в час.

Из Стамбула в Турцию Азизов проехал через Грузию, Армению, Иран, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а затем отправился в Китай.

Хотя он возит с собой туристическое снаряжение, на протяжении большей части Центральной Азии оно ему практически не требовалось.

"Как вы думаете, сколько раз я спал в палатке за 579 дней? 12 раз! Меня часто приглашают к себе домой, особенно в Казахстане, но в целом, в любой стране меня принимают как брата", – рассказал мужчина.

Точный маршрут его дальнейшего путешествия не ясен, но в конечном итоге он направится на юг через Юго-Восточную Азию. Он собирается проехать на велосипеде через Австралию, Соединенные Штаты и Европу, прежде чем завершить путешествие в Стамбуле. На данный момент он преодолел более 6000 км.

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