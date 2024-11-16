В Нью-Йорке за въезд в центр города будут брать деньги

С 5 января 2025 года вводится сбор за въезд на Манхэттен, сообщает Zakon.kz.

С первых дней нового года водители легковых автомобилей будут платить девять долларов за въезд на Манхэттен. Об этом пишет The Guardian. К 2028 году сумма уже увеличится до 12 долларов.

По мнению губернатора штата Кэти Хокул, власти Нью-Йорка таким образом смогут сократить транспортные заторы и улучшить инфраструктуру.

"Плата будет взиматься в дневное время, с 05:00 до 21:00", – решила губернатор.

Также стало известно, что сбор за въезд будут платить не только водители легковых автомобилей, но и мотоциклисты, а также грузовики и автобусы. Вырученные от сбора средства пойдут:

на модернизацию метрополитена;

закупку новых электробусов.

Недавно власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить "каждую каплю" воды из-за рекордно засушливого октября.