В Нью-Йорке за въезд в центр города будут брать деньги
Фото: pixabay
С 5 января 2025 года вводится сбор за въезд на Манхэттен, сообщает Zakon.kz.
С первых дней нового года водители легковых автомобилей будут платить девять долларов за въезд на Манхэттен. Об этом пишет The Guardian. К 2028 году сумма уже увеличится до 12 долларов.
По мнению губернатора штата Кэти Хокул, власти Нью-Йорка таким образом смогут сократить транспортные заторы и улучшить инфраструктуру.
"Плата будет взиматься в дневное время, с 05:00 до 21:00", – решила губернатор.
Также стало известно, что сбор за въезд будут платить не только водители легковых автомобилей, но и мотоциклисты, а также грузовики и автобусы. Вырученные от сбора средства пойдут:
- на модернизацию метрополитена;
- закупку новых электробусов.
Недавно власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить "каждую каплю" воды из-за рекордно засушливого октября.
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