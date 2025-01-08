#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.23
544.05
5.05
События

Минтранспорта РК развеяло слухи о сборе при въезде в Узбекистан

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 22:30 Фото: unsplash
Министерство транспорта Казахстана 8 января прокомментировало информацию касательно сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в социальных сетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог. У перевозчиков РК сборы на территорий РУ взиматься не будут", – говорится в заявлении.

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что республика увеличила сборы за въезд грузовиков из Туркменистана, а также обнулила ставки для Ирана. 

9 декабря сообщалось, что условия допуска автоперевозчиков к международным грузоперевозкам планируют изменить в Казахстане

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Мороз, метель и туман: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
События
22:07, Сегодня
Мороз, метель и туман: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Главу Департамента экологии Улытауской области задержали за взятку
События
20:40, Сегодня
Главу Департамента экологии Улытауской области задержали за взятку
В Уральске завершена реконструкция канализационно-насосной станции
События
20:23, Сегодня
В Уральске завершена реконструкция канализационно-насосной станции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: