Минтранспорта РК развеяло слухи о сборе при въезде в Узбекистан

Министерство транспорта Казахстана 8 января прокомментировало информацию касательно сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в социальных сетях распространяется информация о наличии сбора для казахстанских перевозчиков при въезде в Узбекистан.

"В соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 2007 года перевозчики сторон взаимно освобождены от оплаты сборов и платежей, кроме сборов за использование платных автодорог. У перевозчиков РК сборы на территорий РУ взиматься не будут", – говорится в заявлении.

Ранее СМИ Узбекистана сообщали, что республика увеличила сборы за въезд грузовиков из Туркменистана, а также обнулила ставки для Ирана.

9 декабря сообщалось, что условия допуска автоперевозчиков к международным грузоперевозкам планируют изменить в Казахстане.