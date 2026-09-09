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Мир

Какие собаки чаще других убегают от хозяев

хаски, овчарка, терьер, собаки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:24 Фото: pixabay
Хаски, немецкие овчарки и терьеры теряются и убегают от своих хозяев чаще других собак, сообщает Zakon.kz.

Первое место по потерям среди собак занимают хаски – это порода с генетически закрепленной тягой к движению и свободе.

"Впрочем, в последнее время доля их потерь сократилась: возможно, владельцы стали более пристально отслеживать их местоположение. А вот немецкие овчарки стали теряться гораздо чаще. Они вышли на второе место, обогнав терьеров", – такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на проведенное исследование.

В свою очередь среди кошек чаще всего теряются шотландские вислоухие. На втором месте по частоте пропаж мейн-куны – крупная порода, с которой часто гуляют.

"Чаще всего пропадают не "непослушные" животные, а те, чьи природные потребности не совпадают с условиями содержания. Порода – это поведенческий профиль, и чем лучше владелец понимает его заранее, тем меньше объявлений о потере", – объясняет кинолог, зоопсихолог Алексей Громов.

По словам специалиста, хаски лидируют не случайно: это ездовая порода, у которой потребность в движении закреплена генетически. Порода отличается независимостью мышления и найдет любую возможность для побега, если ее энергии нет выхода.

Однако появление овчарок на втором месте – тревожный сигнал, отмечает с сожалением эксперт. Порода снова в моде, но далеко не все новые владельцы готовы к ее реальным запросам: это рабочая собака с высокими потребностями в нагрузке, и когда этих нагрузок нет, она начинает искать выход самостоятельно.

Ранее стало известно, что огромный алабай до полусмерти напугал павлодарцев и заблокировал их в магазине.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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