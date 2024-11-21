Составили список самых дорогих торговых улиц мира

Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield представила ежегодный список самых дорогих торговых улиц мира, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта консалтинговой компании, первое место занята одна из центральных улица Милана – виа Монтенаполеоне. По мнению экспертов, возросшая популярность этой улицы связана с наплывом туристов в Милан. Также упоминается рост конкуренции премиальных брендов за торговые площади в городе, которая приводит к росту арендной платы.

По сравнению с прошлым годом стоимость аренды на виа Монтенаполеоне подскочила на 11% и сейчас доходит до 20 тыс. евро в год за один кв. м. Таким образом она впервые обошла нью-йоркскую Пятую авеню, которой в этом году досталось второе место. Стоимость аренды там не изменилась. Она составляет 19 537 евро в год за 1 кв. м.

В топ-3 также вошла Нью-Бонд-стрит в Лондоне. Рейтинг разместили на официальном сайте консалтинговой компании.

Другими локациями из первой десятки стали:

Елисейские Поля в Париже;

токийская Гиндза;

Банхофштрассе в Цюрихе;

Питт-стрит в Сиднее;

сеульский Мендон;

Кольмаркт, расположенная в Вене.

Фото: cushmanwakefield

При этом власти Италии объявили войну "чрезмерному" туризму во Флоренции. Так они собираются повысить позицию страны как главного туристического направления.