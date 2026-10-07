Еще одна популярная страна готовится ввести туристический сбор с 2027 года

В Таиланде обсудили введение туристического сбора для иностранных туристов с начала 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Nation, 80,50% участников обсуждений поддержали проект введения туристического сбора, а 78,30% одобрили предложенную ставку в 450 батов (около 6 000 тенге).

6 октября 2026 года министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчароенворакул провел в Бангкоке совещание с представителями государственных органов, бизнеса и общественных организаций. По итогам обсуждения проект планируют доработать и представить Национальному комитету по туристической политике, а затем кабинету министров.

На первом этапе сбор будет распространяться на туристов, прибывающих в Таиланд самолетом. Взимание платы с путешественников, въезжающих по суше и воде, планируют отложить на год.

Часть средств от сбора планируют направить на страхование туристов. Полис должен покрывать медицинские расходы и случаи смерти. Власти также хотят создать механизм, позволяющий больницам проверять наличие страховки и получать компенсацию за оказанную помощь.

С 11 декабря 2026 года количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю.