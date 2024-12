На Бали из-за упавших деревьев погибли туристки

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как туристы пытаются убежать от падающего на них дерева, которое, по словам властей, сломалось из-за порывов ветра и проливных дождей.

Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

Two people were killed and one injured when a huge tree fell on the island of Bali, Indonesia 🇮🇩 (December 10, 2024)



The tragedy occurred in the popular Bali sanctuary "Monkey Forest" in Ubud pic.twitter.com/1ahgJDNsCy