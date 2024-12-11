На Бали из-за упавших деревьев погибли туристки
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как туристы пытаются убежать от падающего на них дерева, которое, по словам властей, сломалось из-за порывов ветра и проливных дождей.
Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.
Two people were killed and one injured when a huge tree fell on the island of Bali, Indonesia 🇮🇩 (December 10, 2024)— Weather monitor (@Weathermonitors) December 10, 2024
The tragedy occurred in the popular Bali sanctuary "Monkey Forest" in Ubud pic.twitter.com/1ahgJDNsCy
Как пишет Daily Mail, жертвами стали 32-летняя туристка из Франции и 42-летняя жительница Южной Кореи. Еще несколько человек получили ранения, но точное число пострадавших неизвестно.
The tragedy comes as Bali faces an uptick in weather-related disasters this December.— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) December 11, 2024
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Посетителей эвакуировали из заповедника, он будет закрыт минимум до 12 декабря. Генеральный менеджер Monkey Forest Вайан Лилир заявил, что упавшее дерево было здоровым. По его словам, в учреждении регулярно проводят мониторинг растений.
В странах СНГ развитие туризма также в приоритете. Например, в Кыргызстане открылся самый гигантский в Центральной Азии торговый комплекс, а повара Узбекистана хотят приготовить три тонны салата оливье и установить мировой рекорд.