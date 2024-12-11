На Бали из-за упавших деревьев погибли туристки

10 декабря в заповеднике города Убуд упало огромное дерево, которое насмерть придавило двух женщин, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как туристы пытаются убежать от падающего на них дерева, которое, по словам властей, сломалось из-за порывов ветра и проливных дождей.

Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

Two people were killed and one injured when a huge tree fell on the island of Bali, Indonesia 🇮🇩 (December 10, 2024)



The tragedy occurred in the popular Bali sanctuary "Monkey Forest" in Ubud pic.twitter.com/1ahgJDNsCy — Weather monitor (@Weathermonitors) December 10, 2024

Как пишет Daily Mail, жертвами стали 32-летняя туристка из Франции и 42-летняя жительница Южной Кореи. Еще несколько человек получили ранения, но точное число пострадавших неизвестно.

The tragedy comes as Bali faces an uptick in weather-related disasters this December.

Read more https://t.co/jWxypS0OVF pic.twitter.com/RMfZ3XXMav — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) December 11, 2024

Посетителей эвакуировали из заповедника, он будет закрыт минимум до 12 декабря. Генеральный менеджер Monkey Forest Вайан Лилир заявил, что упавшее дерево было здоровым. По его словам, в учреждении регулярно проводят мониторинг растений.

В странах СНГ развитие туризма также в приоритете. Например, в Кыргызстане открылся самый гигантский в Центральной Азии торговый комплекс, а повара Узбекистана хотят приготовить три тонны салата оливье и установить мировой рекорд.