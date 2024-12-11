#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
516.93
542.52
4.98
Туризм

На Бали из-за упавших деревьев погибли туристки

Бали, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 03:03 Фото: pixabay
10 декабря в заповеднике города Убуд упало огромное дерево, которое насмерть придавило двух женщин, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как туристы пытаются убежать от падающего на них дерева, которое, по словам властей, сломалось из-за порывов ветра и проливных дождей.

Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

Как пишет Daily Mail, жертвами стали 32-летняя туристка из Франции и 42-летняя жительница Южной Кореи. Еще несколько человек получили ранения, но точное число пострадавших неизвестно.

Посетителей эвакуировали из заповедника, он будет закрыт минимум до 12 декабря. Генеральный менеджер Monkey Forest Вайан Лилир заявил, что упавшее дерево было здоровым. По его словам, в учреждении регулярно проводят мониторинг растений.

В странах СНГ развитие туризма также в приоритете. Например, в Кыргызстане открылся самый гигантский в Центральной Азии торговый комплекс, а повара Узбекистана хотят приготовить три тонны салата оливье и установить мировой рекорд.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане вырос внутренний туризм и доходы от него
Туризм
18:20, 09 декабря 2024
В Казахстане вырос внутренний туризм и доходы от него
Авиакомпания выпустила токсичную пародию на итоги года
Туризм
08:55, 06 декабря 2024
Авиакомпания выпустила токсичную пародию на итоги года
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: