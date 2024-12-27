В Египте открыли новую административную столицу

В пустыне недалеко от Каира завершился первый этап возведения мегапроекта – новой административной столицы Египта, на создание которого выделили 59 миллиардов долларов, сообщает Zakon.kz.

В мегаполисе, согласно плану, будут жить примерно 6,5 млн человек. Это один из самых масштабных строительных проектов в мире на сегодня.

Фото: Globe Eye News

На днях президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси открыл новый президентский дворец, построенный в основном китайскими компаниями, в новой административной столице. Сейчас туда перебираются многочисленные чиновники со своими семьями.

Фото: Globe Eye News

В новой административной столице Египта расположатся самое высокое здание в Африке, хрустальная пирамида и огромный дворец в форме диска, вдохновленный символами древнеегипетского бога солнца Ра.

Ранее сообщалось, что в Лондоне построят вторую самую высокую башню в Западной Европе. Мэрия Лондона одобрила план строительства 73-этажного небоскреба в деловом районе.

