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Туризм

Северную Корею откроют для туристов ко дню рождения покойного Ким Чен Ира

Северную Корею откроют для туристов ко дню рождения покойного Ким Чен Ира, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 02:42 Фото: pixabay
Впервые за более чем пять лет иностранные туристы могут посетить город Расон в Северной Корее. Для них откроют ферму по разведению морских огурцов и комбинат по переработке пищевых продуктов "Пэкхаксан", сообщает Zakon.kz.

Koryo Tours, туроператор из Пекина, на этой неделе объявил о возобновлении бронирования билетов на посещение города после того, как Северная Корея закрыла свои границы в 2020 году во время пандемии COVID.

Примерно за 720 долларов тур включает четыре ночи в Расоне, городе на северо-востоке страны, недалеко от границ Китая и России. Посетители также получат две ночи в китайском городе Яньцзи.

Первый тур запланирован на период с 12 по 18 февраля. В это время запланированы крупные празднования дня рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира – одного из самых больших праздников в Северной Корее.

Национальный праздник, известный как День сияющей звезды, обычно отмечается 16 февраля с большими публичными мероприятиями, включая парады. Северокорейцы также поклоняются статуям Ким Чен Ира, отца их нынешнего лидера Ким Чен Ына .

И хотя столица страны Пхеньян по-прежнему закрыта для туристов, "есть много людей, которые ждали возможности отправиться в Северную Корею.

Ранее сообщалось, что из‑за туристов, желающих увидеть снег в Японии, усилили охрану.

Аксинья Титова
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