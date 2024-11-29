Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Тело женщины вынесло на берег острова вечеринок в Таиланде

В Таиланде на берег выбросило тело женщины, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 20:58 Фото: pixabay
29 ноября тело женщины вынесло на берег на Пхукете. Остров известен своими вечеринками, сообщает Zakon.kz.

По информации The Phuket News, погибшую нашел местный житель во время пробежки в парке Сапхан Хин.

По данным источника, женщине азиатской внешности около 40 лет. На ней были брюки и синее платье с цветками. При этом верхняя часть тела неизвестной была обнажена.

Правоохранители начали проверять сообщения о пропавших людях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину случившегося.

Убили женщину или это несчастный случай, пока неизвестно.

Ранее тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями
Китайский миллиардер съел банан за 6 млн долларов
Миллиардер съел банан, купленный на аукционе за 6 млн долларов
Объявлен самый старый мужчина в мире
Объявлен самый старый мужчина в мире
Елена Беляева
Таиланд 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Токаев лично проводил Путина в аэропорту Астаны
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
Игорь Крутой назвал песню, которая изменила его и жизнь Александра Серова
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: