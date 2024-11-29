Тело женщины вынесло на берег острова вечеринок в Таиланде

29 ноября тело женщины вынесло на берег на Пхукете. Остров известен своими вечеринками, сообщает Zakon.kz.

По информации The Phuket News, погибшую нашел местный житель во время пробежки в парке Сапхан Хин.

По данным источника, женщине азиатской внешности около 40 лет. На ней были брюки и синее платье с цветками. При этом верхняя часть тела неизвестной была обнажена.

Правоохранители начали проверять сообщения о пропавших людях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину случившегося.

Убили женщину или это несчастный случай, пока неизвестно.

Ранее тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау.