Владельцев баров в Бельгии арестовали за обман и изнасилование гостей

В Бельгии пятерых мужчин арестовали по обвинению в изнасилованиях десятков посетительниц их заведений, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура заявила, что пять подозреваемых причастны к подмешиванию веществ в напитки как минимум 41 женщины в период с декабря 2021 года по декабрь 2024 года. Трое мужчин управляли заведениями в северо-западном городе Кортрейк, где происходили случаи подмешивания, пишет The Brussels Times.

Их подозревают в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и незаконном введении вредных веществ. Официальные лица считают, что в напитки женщин добавлялись наркотики. В том числе кетамин.

"Женщинам предлагали выпить алкогольные напитки, часто с привкусом амаретто, после чего они просыпались на следующее утро в полубессознательном состоянии в незнакомой постели или у себя дома с явными признаками сексуализированного насилия", – рассказал представитель прокуратуры Том Янссенс.

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