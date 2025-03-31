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Туризм

"Смертельная экскурсия": эксперт высказался, чем так опасны батискафы

Туризм, вода, судно, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 06:57 Фото: pixabay
Пока дело об аварии подводного судна "Синбад" в Хургаде (Египет) 27 марта, во время которой погибли шестеро россиян, обрастает новыми деталями, эксперт рассказал, почему на таких судах происходят трагедии, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили РИА Новости, прогулочный батискаф, в котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение в Красном море недалеко от Хургады. Жертвами стали шесть пассажиров, из них двое детей.

Туристам обещали показать красоты подводного мира. Москвичка Алена вспоминает, как восемь лет назад каталась с семьей на этом же батискафе.

"Хоть он был и новый – года два-три, но уже "подшатанный". То есть и внутри какие-то недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все. Ну и плюс никакого инструктажа, не было жилетов: просто завели, посадили – отдыхайте, в иллюминаторы смотрите", – вспоминает она.

В этот раз экскурсия обернулась катастрофой – батискаф неожиданно начал заполняться водой во время посадки.

Морские экскурсии в Египте давно не кажутся безопасными. К примеру, в феврале Управление по расследованию морских происшествий (MAIB) Великобритании выпустило предупреждение для планирующих водные прогулки в Красном море. Власти призывали бронировать их на яхтах и лодках для дайвинга только у проверенных компаний.

Руководитель комитета по страхованию РСТ (Российский институт стандартизации) Кирилл Сгибнев предположил, что регулярность таких трагедий может быть связана с тем, что на египетских курортах надзорные органы недостаточно следят за безопасностью морских и иных связанных с риском экскурсий. Также, по его словам, не исключена халатность со стороны конкретных компаний, занимающихся подводными погружениями.

Интересно, в отзывах на всемирно известном сайте туристы высоко оценили подводную экскурсию на затонувшем 27 марта батискафе "Синдбад": 80% рассказов из 4,7 тысячи – позитивные.

Правда, пассажиры восторгались красотами рифа и цветными рыбами. Лишь несколько участников отмечали важные недостатки: "в лодке очень душно", "никаких инструкций по безопасности не было проведено", "у всех были фиолетовые губы, что свидетельствует о низком уровне кислорода".

Кроме того, каждый член экипажа должен знать действия в случае аварии наизусть, довести их до автоматизма. Также в подводной технике пассажиров не должно быть намного больше, чем специалистов.

Пока же путешественники могут опираться на рекомендации MAIB: при бронировании морских экскурсий на Красном море туристам советуют выяснить, какое оборудование для спасения есть на лодках, и просить экипаж провести инструктаж по технике безопасности.

Ранее капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал другие детали трагедии.

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Аксинья Титова
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