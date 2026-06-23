Менеджер ресторана плюнула в еду клиентки и заразила ее герпесом

Многие слышали рассказы о том, как работники ресторанов в отместку плюют в еду клиентов, и надеются, что это ужасная городская легенда. В США бывшему менеджеру сети ресторанов Arby's предъявлены обвинения как раз из-за этого, сообщает Zakon.kz.

Как передает 10News, в округе МакКертен, штат Оклахома, менеджера обвиняют в отравлении, квалифицируемое как тяжкое преступление . Из-за личной неприязни она плюнула в еду женщины и в результате заразила ее герпесом.

Камеры видеонаблюдения из ресторана Arby's зафиксировали действия Аманды Хендрикс. Поскольку Брокен-Боу – небольшой городок, слухи распространяются быстро. Потерпевшая Дженника Чёрч говорит, что Хендрикс хвасталась тем, что плевала в ее сэндвичи, и дочь Чёрч об этом узнала.

Черч и ее семья подали иск против Hendricks, Arby's и связанных с ними ресторанных групп.

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